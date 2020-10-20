中国国家发改委回应芯片项目烂尾现象：造成重大损失将问责

中国国家发改委新闻发言人孟玮在今日（20日）的新闻发布会上说，个别地方对集成电路发展的规律认识不够，盲目上项目，低水平重复建设风险显现，甚至有个别项目建设停滞、厂房空置，造成资源浪费，国家将对造成重大损失或引发重大风险的，予以通报问责。

据澎湃新闻报道，孟玮说在记者会上被问及：“近期，关于芯片项目烂尾的报道引发关注，请问我们如何在推动该产业发展的同时，避免一拥而上和虚假项目的出现？”

孟玮回应说：“我们也注意到，国内投资集成电路产业的热情不断高涨，一些没经验、没技术、没人才的“三无”企业投身集成电路行业，个别地方对集成电路发展的规律认识不够，盲目上项目，低水平重复建设风险显现，甚至有个别项目建设停滞、厂房空置，造成资源浪费。”

孟玮介绍，国家发展改革委将针对当前行业出现的乱象，重点做好四方面工作。

一是加强规划布局。加强对集成电路重大项目建设的服务和指导，有序引导和规范集成电路产业发展秩序，做好规划布局。引导行业加强自律，避免恶性竞争。

二是完善政策体系。抓紧出台配套措施，进一步优化集成电路产业发展环境，规范市场秩序，提升产业创新能力和发展质量，引导产业健康发展。

三是建立防范机制。建立“早梳理、早发现、早反馈、早处置”的长效工作机制，强化风险提示，加强与银行机构、投资基金等方面的沟通协调，降低集成电路重大项目投资风险。

四是压实各方责任。坚持企业和金融机构自主决策、自担责任，提高产业集中度。引导地方加强对重大项目建设的风险认识，按照“谁支持、谁负责”原则，对造成重大损失或引发重大风险的，予以通报问责。