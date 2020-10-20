蓬佩奥称美国和巴西应减少对中国进口的依赖

美国国务卿蓬佩奥当地时间周一（19日）警告称，美国和巴西为了自身安全需要减少对中国进口的依赖，目前两国正在加强商业伙伴关系。

据路透社报道，蓬佩奥在一场探讨疫情后美巴两国增加合作的视像峰会上强调，考虑到他所说的中国大量参与美国和巴西经济带来的“巨大风险”，扩大美巴双边经济联系非常重要。

“只要我们能找到增加两国间贸易的方法，我们就可以......减少两国对来自中国的关键产品的依赖。”

他并称：“我们两国人民将会更加安全，我们两国将会更加繁荣，无论是在两年、五年还是10年后。”

特朗普政府正在努力促进与巴西的关系，提供制衡中国的砝码，迫切希望在新的“大国”竞争中获得优势。

巴西极右翼总统博尔索纳罗也想效仿，但未能如愿，因为中国是巴西最大的贸易伙伴，购买了巴西大部分大豆和铁矿石。

博尔索纳罗尚未决定是否按照美国政府的要求，禁止巴西通信公司使用中国华为生产的5G设备。

博尔索纳罗在美国商会组织的峰会上宣布与美国达成三项协议，以确保良好的商业行为和防止腐败。他表示，这些协议将削减繁文缛节，增加贸易和投资。

他说，“过去一年半，我们与特朗普总统一起将巴西-美国的关系提升到史上最好水平”，开启了两国关系的新篇章。

两国周一晚些时候签署了议定书，概述了上述三项协议，称他们为扩大双边贸易关系，并确认进一步降低贸易壁垒的优先领域展开对话打下基础。2019年美国与巴西的货品及服务贸易总值为1051亿美元（约1427亿新元）。