中国关注日本福岛核处理水排海问题

针对日本政府决定将福岛第一核电站核污水排入大海一事，中国外交部发言人赵立坚回应，希望日本政府在与周边国家充分协商的基础上慎重做出决策，并强调日本应主动及时地以严格、准确、公开、透明的方式披露信息。

据中国外交部官网消息，赵立坚昨天在例行记者会上，还声称日本福岛核事故造成放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康已经产生了深远的影响。因此，希望日本政府秉持对本国国民、周边国家以及国际社会高度负责的态度，深入评估福岛核电站含氚废水处理方案可能带来的影响。

日本共同社上周五（16日）引述知情人士的话说，日本政府确定了要将福岛第一核电站积存的核废水排入太平洋的计划，而最快会在本月内由内阁正式公布。

日本经济贸易和工业部长梶山弘志表示，政府还未有定夺，但会尽快做出决定。他说：“福岛第一核电站的退役是福岛走出核灾难的重要一环。为了防止退役程序受到拖延，我们须要快速决策。”他没有透露时间表或更多细节。

报道称，将污水排入大海的计划，预计最快要到2022年秋季才能开始实施，而核废水会先经过稀释才排入大海，整个过程将耗时30年。

2011年日本大地震和海啸导致福岛第一核电站发生严重核泄漏，东京电力公司为防止燃料棒熔化向核电站注入大量冷却水，随之产生了超过100万吨污水。

经过处理的核污水每天增加约170吨，截至今年9月，蓄水总量达123万吨，装满了1044个水箱，或相等于400个奥林匹克型泳池。据估计，污水储存设施将在2022年夏天达到容量极限。

如何处理核废水是个棘手问题，日本政府已就此事讨论超过三年。由于积存的核废水越来越多，储存空间有限，必须尽快决定如何处置。



