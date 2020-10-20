【视频】英国新任驻华大使称赞中国防疫人员

近日，英国新任驻华大使吴若兰（Caroline Wilson）到达北京并开始了隔离生活。她在自己的隔离vlog中称赞中国的防疫人员“非常专业”，留下了深刻印象。

综合微博、《环球时报》、观察者网等报道，日前抵达北京的吴若兰10月13日在微博上发布了她的第一条隔离日记Vlog。在视频中，她分享了自己从下飞机到酒店的过程，她在视频中说，“现在到了北京，在首都机场办理了有关手续，都办得很顺利，给我留下了非常深刻的印象。大家都非常专业，特别是卫生（防疫）人员。”

两次核酸检测结果都为阴性后，吴若兰从酒店返回其官邸，她说：“北京比以前更大了，绿色的地方比较多，我现在不太认识这座城市，跟20年前比太不一样了。”

截至19日，吴若兰一共自微博上发布了三条隔离视频。她在15日和19日发布的视频中，回答了一些网友的问题。

有网友问她觉得中国的防疫举措怎么样，吴若兰表示，她虽然还没有出去，但听说目前人们比较自由，可以旅游，可以去外面吃饭，跟朋友、家里人见面。

她说：“从我个人的体验而言，可以说，中国控制疫情非常严格。到机场以后，各种防疫措施给我留下了非常深刻的印象。我已经做了两次核酸检测，两个星期后，我还要再做一次。”

对她来说，隔离并不是休息，也并不轻松，需要看文件、开视频会议。

她也向中国网友推荐了自己喜欢看的英剧，以及英国知名自然纪录片主持人与制片人大卫·爱登堡爵士的新电影A Life On Our Planet （《地球上的一段生命旅程》）。

吴若兰今年6月被任命为英国驻中国大使。1997年至2000年，她曾在英国驻华大使馆任职。2012年到2016年，吴若兰担任英国驻香港和澳门总领事。