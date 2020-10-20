长沙78栋别墅“无人认领” 小区曾号称最好别墅楼盘

中国湖南长沙市雨花区同升湖山庄有78栋别墅无人认领，里面杂草丛生，阴森恐怖。记者获悉，该小区曾号称湖南最好别墅楼盘，获得国际花园社区金奖。

据红星新闻报道，该小区住户直言，“晚上经过这个地方很害怕，感觉像鬼城”。知名相声演员大兵也是该小区业主，他也呼吁全面排查，“为什么这么多房子无人认领，这是有问题的。”

记者10月19日从物业公司处确认，该小区确有78栋别墅处于无人认领状态，还有60套洋房亦存在同样情况。此外，红星新闻记者从长沙市雨花区相关部门获悉，关于同升湖山庄闲置别墅的问题，相关部门正在调查中。

附近工作的房产中介工作人员段先生告诉记者，他也经常带人到同升湖山庄看房，他发现这个小区很多都是闲置的别墅，入住率很低，而且他代理的很多房子从房主购买后没有进行装修，如今还是以毛坯房售卖。“因为各方面原因，这个小区的房子的价格总是低于市场价格。”段先生说，他代理很长时间也没卖出一套。

同升湖山庄万科物业公司的吴先生介绍，他们公司今年5月进入升湖山庄，从接手就开始整理住房资料，一栋一栋的去核实，初步统计了闲置别墅的数量。目前同升湖山庄及其二期白竹水乡项目中仍有78栋别墅，60户洋房没有业主信息或是信息不准确。另外，因前物业未退费、房产证无法办理等诸多问题导致整个小区收费率不足20%。

吴先生说：“78栋无人认领的别墅中，有25套是完全没有业主任何信息的，剩下的53套只有业主的姓名或电话，但多是错号、空号。能打通的电话，对方也纷纷表明不是自己的房产。”他们已经将情况反映给社区和街道了，社区也答应协助进行核实。

吴先生说，同升湖山庄入住率只有40%，除了闲置别墅，同升湖山庄有100多套别墅因为违建，没有拿到产权证，目前住建局成立了一个工作小组，专门解决这个问题。

长沙市雨花区市住房和城乡建设局工作人员告诉记者，针对同升湖山庄的问题，住建局只负责三项工作：一是很多别墅没有产权证，他们现在正在配合相关部门推动产权证办理；二是小区水改有问题，正在配合解决；三是新老物业交接，他们负责协调。

同升湖山庄小区位于长沙市雨花区洞井镇，该小区于2000年开盘，占地2300亩，山庄依600亩同升湖而建，容积率为0.279。开发商是长沙亚兴置业发展有限公司，背后老板是曾经在湖南排名前50的亿万富豪王忠和。

2000年悉尼奥运会，为了推广别墅，王忠和向获得金牌的数位湖南籍运动员，各赠送了一套时值100万的同升湖山庄别墅。

同升湖山庄曾号称是长沙乃至湖南最好的别墅楼盘。2004年，同升湖山庄与上海世贸滨江、深圳观澜高尔夫等10个楼盘获得国际花园社区金奖。该赛事由“国际公园协会”主办，并因联合国环境计划署的认可而备受关注。

据媒体报道，2011年，房产中介“志远地产”以3500万元的价格推销一栋建筑面积800平米的同升湖别墅，该别墅拥有花园庭院面积为6亩7分：“宅前绿草如茵，宅后森林茂密，三面环山（数十亩），干净清雅，不带喧嚣的烟火味。只有有缘人能够拥有，不可复制，无可超越。在同升湖，它是身份的象征，在同升湖，它就是神话！”

但是记者发现，这些年同升湖山庄业主和开发商矛盾重重，2012年小区业主曾联合撤掉同升湖物业公司，有业主还称，2009年王忠和在小区C区违建一栋别墅时，多数参与维权的业主遭到打击报复，轻则被人堵了几天门，重则被打伤入院。此事曾被媒体报道。

此后，知名相声演员曾实名举报王忠和。2019年，警方通报，长期盘踞在长沙市雨花区同升湖一带的王忠和涉黑犯罪团伙被长沙警方抓获。据长沙晚报同年4月报道，消息一出，大兵和多名业主还为长沙警方送上锦旗。“王忠和团伙在这里盘踞，罪恶多端，我们深受其害，这伙人被绳之以法，我们把感激写在锦旗上。”

工商资料显示，长沙亚兴置业发展有限公司成立于1999年，当前注册资本8300万元（人民币，下同，1684.62万新元），主要从事叁级房地产开发、经营，以及高效农业开发等业务。市界查询中国执行信息公开网发现，该公司在今年4月已成为失信被执行人，执行标的达95万元。

实际上，在2019年4月，也就是东窗事发后，长沙亚兴置业发展有限公司就曾发生过变更，王忠和退出法定代表人与高级管理人员备案（董事、监事、经理等），由王万斌接任。目前，王万斌持有长沙亚兴置业56.51%股份为公司最终受益人，长沙市同升房地产开发有限公司则持有余下43.49%股份。