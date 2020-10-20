白宫贸易顾问：美中之间不会发生热战

美国白宫贸易顾问纳瓦罗昨天（19日）强调，尽管对抗升级，美中两国之间不会发生热战。

据美国之音报道，纳瓦罗（Peter Navarro）在美国保守智库哈德逊研究所发表美国对华政策演讲中提到，从施行不公平贸易的经济战到“攻击美国政治制度”的信息战，中国执政当局对美国发动多方攻势。

不过，纳瓦罗认为，中国不想跟美国发生军事冲突，并说：“正如我们不想发动与中国的热战（kinetic war），中国最确定的事情就是不想跟美国发生军事冲突。”

为了证明这个观点，他引述了中国《孙子兵法》“百战百胜，非善之善者也，不战而屈人之兵，善之善者也”的说法。

纳瓦罗认为，“不战而屈人之兵”正是中国想攫取美国财富又避免一枪一弹的目标。

纳瓦罗在本次演讲中，重点分析被指是中国执政当局发动的信息战，指他们“攻击我们的政治制度”，并利用像联合国这样的机构来促进中国执政当局“对主导全球的追求”。

纳瓦罗称，这种信息战已经让中国执政当局的影响力渗透到了美国的主流媒体、好莱坞、高科技基地硅谷、NBA、大学等各个领域，导致中国执政当局“的胜利和美国民主制度的失败”，并称这些愿意接受中国执政当局影响力的美国人为“有用的傻瓜”（useful idiots）。

纳瓦罗也在演讲中强调白宫查清冠病病毒大流行来源，以及追责中国执政当局的决心。

他呼吁中国执政当局“停止向自由世界隐藏这一信息”，并称美国人民要中国执政当局就这个病毒对美国所造成的数万亿美元损失和生命损失承担全部责任，而“那笔账必有到期的一天”。