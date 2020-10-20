加拿大谴责中国大使有关香港示威者的评论

加拿大昨天（19日）谴责中国大使丛培武上周发表有关香港示威者的评论，而中国则指有人曲解丛培武的言论。

据大公文汇全媒体报道，丛培武上周四（15日）要求加拿大政府，停止向逃避《香港国安法》制裁的香港人提供政治庇护，并指有关港人是“暴力罪犯分子”。

丛培武警告渥太华政府，有关行为等同干涉中国内政，助长暴力犯罪分子，并说如果加拿大关心香港的稳定繁荣，关心30万加拿大公民及加国企业的健康与安全，应该支持中国当局打击暴力犯罪行为。

据路透社报道，许多加拿大媒体将丛培武的言论理解为对加拿大公民的一种威胁。

加拿大副总理方慧兰（Chrystia Freeland）昨天在加拿大国会上说，丛培武的言论在任何形式对加中外交关系都是不恰当的。

当地主要反对党保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）上周五也呼吁丛培武撤回他的言论并公开道歉，否则就“回家”。加拿大报章《多伦多太阳报》在上周六的社论发出相同信息。

中国外交部昨天谴责加拿大个别媒体刻意曲解丛培武的言论。

据中国外交部官网发布的信息，外交部发言人赵立坚在例行记者会上说：“中方坚决反对加方向香港暴乱犯罪分子提供所谓‘政治庇护’。加方应摒弃意识形态偏见，停止利用涉港、涉疆等问题干涉中国内政。”