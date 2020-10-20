林郑：冀与深圳联手打造大湾区“双城经济”

香港特区行政长官林郑月娥周二（20日）说，留意到近日有不少围绕深圳及香港发展的讨论，她认为，两地各自有其优势，能互补不足，期望港深可共同打造双城经济、发挥双引擎功能，特别是在粤港澳大湾区的发展方面。

据路透社报道，林郑月娥出席行政会议前见记者提到，深圳和香港是毗邻城市，亦是国家两个重要城市，她留意到社会有讨论港深进一步合作中，香港的地位，主要分三种态度和立场：第一，香港落后了，竞争力大不如前且已被深圳超前；第二，香港仍有优势，地位不会改变；第三，两地各自有优势，可互补不足，达至互惠共赢。而她指倾向同意第三个看法。

她说：“香港有很多传统的优势，例如一国两制下保留香港固有特色及优势，我们与与国际接轨、连系经验时间比较长，亦可在基本法下以‘中国香港’名义参与国际组织及签订双边贸易协议。”“但竞争力如逆水行舟，不进则退，所以香港要自身提升竞争力，保留本身优势。”

林郑月娥介绍，在粤港澳大湾区城市中，深、港两城最为紧密，估计至5月底有16万多香港居民已取得广东的港澳居民居住证，其中5万多人在深圳居住工作，而深圳的港资企业占到当地外商投资比例85%，两地有很多合作空间。

她并透露，已要求政策局就上周公布的深圳改革试点27条实施方案，及近日首批授权深圳市事宜等进行研究分析，看看有哪些地方可深化港深合作。

她说：“目前看来两地合作范畴很广泛，除了过去的投资商贸、制造出口外，创科、文化创意产业、以至高等教育及医疗都有合作空间，希望能发挥两城市‘强强联手’打造下一阶段的经济发展。”

至于她将原订上周三发表的施政报告押后，因本月下旬将赴北京与相关部委就争取中央支持措施进行协调。林郑月娥表示，现在尚未决定上京日期，而这次争取的措施涵盖范围更广，包括创科、航空、粤港澳大湾区发展等，而中央的取态积极，愿意作深入研究后回应，所以需要一些时间。