国民党智库：70%台湾人不惧开战 但40%无法承受战时断网

国民党智库“国家政策研究基金会”今天（20日）公布最新民调。结果显示虽然解放军军机和军舰在台海动作频频，但有70%受访民众没有因此感到恐惧，近60%(59.5%)的民众认为两岸不会发生战争。国政基金会副执行长黄心华认为这代表北京的武吓行动没有达到目的。

据中广新闻网报道，黄心华指出，这次民调结果发现，台湾人民清一色觉得战争不会发生，有70%民众内心没有恐惧、女性更有80%以上不恐惧。

黄心华呼吁北京三思，不要一天到晚用军事力量干扰台湾民众生活，不只不能达到目的，只徒增台湾人民不喜欢的感觉。

不过民调也指出，66.7%民众不认同“为了维护台湾尊严，不惜与中共打一场战争”，45.6%认为美国会出兵协助保卫台湾，认为“不会”的只有33.5%，其中，民进党支持者有69%认为美方会协防台湾、时代力量70%、国民党支持者25%。

当受访者被问到能否承受两岸发生战争后，除了造成人命死伤，还有断水、断电及电话网路断讯等影响，40.1%表示无法承受，51.8%的受访者说可以，其中，自认为民进党的受访民众有73%可以承受、时代力量82%、国民党只有32%。

此外，受访者被问到对于含瘦肉精美猪进口的看法，有65.9%民众反对，只有18.5%表示赞成。