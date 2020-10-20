滴滴出行考虑明年在香港IPO 目标估值超600亿美元

消息人士透露，中国叫车公司滴滴出行考虑明年在香港进行规模数十亿美元的首次公开发行（IPO）；由于美中紧张关系升级，该公司对之前计划的纽约上市重新进行考虑。

路透社引述三位消息人士说，滴滴出行已与投资银行就外界期待已久的IPO进行初步磋商。滴滴出行得到科技投资巨头软银、阿里巴巴和腾讯控股的支持。

消息人士表示，滴滴出行的目标是到启动IPO时估值超过600亿美元（下同，约814亿新元），该公司最快料于2021年上半年IPO。

一位消息人士表示，滴滴出行成立于八年前，自今年第二季以来便开始有不错的获利，该公司的一些投资者现在热衷于套现。

滴滴出行没有立即回应路透的置评请求。

消息人士警告，IPO计划尚处于初期阶段，可能会因市况而改变。

其中两位消息人士称，滴滴还在考虑在IPO之前进行新一轮融资，以提升其估值。在私募二级市场，其部分股票交易价格远低于2017年达到的560亿美元估值。

据两位知情人士，由于在纽约上市的声誉、优步和来福车等可比同业的存在以及更深的资金池，滴滴数年来的目标一直是在美国IPO。

上述三位消息人士都表示，滴滴如今考虑香港上市，是因中美关系恶化，使得TikTok母公司字节跳动等科技公司成为攻击目标。

目前在美国上市的中资企业还面临美国监管机构的严格审查以及更严格的审计要求。

