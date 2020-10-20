优胜教育“爆雷” 北京家长群聚抗议

在中国拥有上千家分校的教育机构优胜教育，近来频传无预警倒闭。为此，上百名家长昨天聚集在北京朝阳商业区的优胜教育总部抗议。这是北京近期罕有的群聚抗争事件。

从今年年初开始，中国各地持续传来优胜教育拖欠员工薪水、学员退费困难等消息。

综合界面新闻、财新网等报道，10月18日，部分学生家长前往优胜教育北京总部办理学费退费时，发现总部已经人去楼空，只剩下桌椅板凳堆叠在一起，家长怀疑负责人“跑路”。此前一天，优胜教育官方微博曾发文称，“优胜教育没有破产，而且会越来越好”。

之后，优胜教育表示将从10月19日开始，陆续为家长办理相关退费手续，但情况并不如预期顺利。

19日，约百名家长和机构职员、教师等聚集在北京朝阳商业区的优胜教育总部，要求退费和补偿被拖欠薪水，直到傍晚，现场仍有大批家长和许多警察。据报道，现场聚集人数一度达三四千人。

优胜教育创始人兼董事长陈昊之后透过视频连线向现场维权民众说，由于疫情影响，优胜教育的营收已大幅减少，但强调自己不会“跑路”，而优胜教育也不会破产。

公开资料显示，优胜教育成立于1999年，2006年建立教育研究院，声称由近千名一线教师和教育专家组成教学教研团队，以个性化教育在中国主要城市有上千家校区。