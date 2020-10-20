中国篮协：八一男女篮正式退出CBA和WCBA

中国篮球协会宣布，八一男女篮不再参加CBA联赛和WCBA联赛。

中国篮球协会今天在微博公告中写道，昨天（19日）收到中央军委训练管理部军事体育训练中心的来函。来函表示，八一男女篮今后不再参加CBA联赛和WCBA联赛。

早在今年8月11日，上赛季还未收官之际，就有传闻称八一男篮将在该赛季结束后退出CBA联赛。

不过，传闻发酵后，八一男篮领队刘玉栋曾透过微信朋友圈辟谣称，从未接到组织上队伍变动消息，工作一切正常。

但到了本赛季，八一队的种种表现还是有些“异常”。

据界面新闻报道，9月15日，是CBA联赛中国国内球员的注册截止日。在各队压哨完成最后注册的时候，只有八一男篮全队球员处于暂缓注册状态，据称，这是由于八一队申请将自身注册截止日延缓至9月30日，

不过，CBA公布的新赛季赛程上，八一队仍然在列，只不过被特别标注了“待定”二字。

据PP体育上周三（14日）爆料，八一男篮队员们已经集体提交退役申请，大部分队员已和新东家谈好加盟事宜。

前天（18日），按照赛程八一队原本应该迎来本赛季首场比赛。但事实上，八一全队并未能到场，那场比赛八一队以0-20被判负。种种异动，再度引发了舆论对八一要退出CBA的猜测，似乎只差一个官宣。

过去数十年，八一男女篮曾经历过辉煌的时代。例如，八一男篮创造了CBA历史上的最长连胜纪录，曾在1996年至2001年完成六连冠伟业，先后培养出阿的江、刘玉栋、李楠、范斌、张劲松、王治郅等名将；八一女篮曾在2002年至2005年完成四连冠，传奇国手陈楠、隋菲菲等都出自八一队。

只是随着CBA联赛的发展和改革，其他球队纷纷通过引进外援提升表现，八一队的特殊军旅模式显得越来越不相融。过去两个赛季，八一男篮均以特邀参赛球队的身份参加CBA联赛，尽管CBA制定了一些照顾性政策，但八一队还是排名垫底。