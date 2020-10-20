胡润百富榜：马云家族第四次成中国首富

胡润研究院20日发布的《2020衡昌烧坊·胡润百富榜》显示，阿里巴巴集团创始人马云及其家族以4000亿元（人民币，下同，812.43亿新元）第四次成为中国首富，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾以3900亿元位列第二。

据中新社报道，此次发布的胡润百富榜人数扩大32%，比去年的1819人增加579人，且上榜企业家总财富比去年的17.9万亿元增长54%，达到27.5万亿元。胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“中国上榜企业家人数增加到2398人，创下历史新高。”

马云家族财富增长1250亿元，第四次成为中国首富；49岁的马化腾财富增长1300亿元，位列第二；66岁的养生堂有限公司董事长钟睒睒因旗下两家新上市公司财富迅速增长，首次上榜便以3650亿元位列第三。

此次榜单中，1921位企业家财富比去年增长。其中新人人数为743位，创历史新高。22人新进前100位，其中五人首次上榜，除了钟睒睒外，还有电子烟制造商思摩尔国际创始人兼董事长陈志平、以手游《自由开火》著称的新加坡游戏与电商公司Sea董事长及联合创始人李小冬、公牛集团创始人阮立平和阮学平。胡润说：“新人人数创历史新高，得益于过去一年中国股市表现较好和新的IPO数量增加。”

此外，财富涨幅最大的是新上市公司稳健医疗集团创始人李建全家族，财富上涨了956%，以380亿元成为科创板首富；其他涨幅较大的还包括在线教育平台跟谁学创始人、董事长陈向东，财富增长662%，房产交易平台贝壳找房创始人、董事长左晖，财富增长483%。

胡润说：“这一年，全球百强企业家的财富经历了下降、V型复苏，到大爆发的过程，在冠病疫情暴发后的头两个月，他们的财富下降了2.6万亿元，在第二个月，出现了V型复苏，以电商行业最为突出，而第三阶段出现了新经济的大爆发，以新能源汽车特斯拉为代表。疫情后，中国企业家的恢复速度最快。”

今年是胡润研究院自1999年以来连续第22次发布“胡润百富榜”，上榜门槛连续第八年保持20亿元。上榜企业家财富计算截止日期为2020年8月28日。