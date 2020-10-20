大中华区第三季度离岸贷款规模为2012年以来同期最差

由于在全球疫情期间需求减弱，大中华地区第三季度的离岸贷款规模为2012年以来同期最差的。

据彭博社报道，彭博社汇编的数据显示，中国大陆、香港、台湾和澳门的企业在截至9月末的三个月里共计举借了254亿美元（344.72亿新元）的离岸俱乐部和银团贷款，较上年同期下降了46%。大陆离岸贷款大降44%，至159亿美元，部分原因是第三季度大型事件驱动的贷款减少。

这一下滑突显了该贷款市场动荡的一年。虽然中国经济继续从疫情大流行的最严重阶段复苏，但是离岸贷款活动却滞后了，而海外收购活动的减少更是加剧了这一点。

三井住友银行亚太区贷款资本市场部总经理Aaron Chow说：“贷款量下降了很多，因为巨额贷款很少。”他补充说，由于限制收紧和难以获得监管部门的批准，用于中国企业境外并购的贷款也“很稀少”。

而且借贷成本与去年相比也有所上升，尤其是今年上半年疫情最严重的时候。第一季度大中华区贷款交易的三年期美元贷款平均利差创下2018年末以来的最高水平。

Chow说：“由于资金成本和市场价格已经企稳，目前市况相对适合启动交易。”一些投资级借款人“今年早些时候不得不支付约15至20个基点的溢价，但现在可能会将溢价降低一半甚至降至零。”