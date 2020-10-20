财科院报告：中国今年GDP增速或在2.3至3%

中国财政科学研究院等最新发布报告称，受冠病疫情冲击，预计今年中国GDP增速可能在2.3至3%，“十四五”（2021至2025年）期间GDP增速总体将处于5至6%区间；今年一般公共预算收入前低后高，全年增速或与2019年持平，“十四五”期间增速可能进一步放缓。

据路透社报道，财科院等发布的《财政蓝皮书：中国财政政策报告（2020）》预计，今年财政支出增速或较2019年放缓，“十四五”期间财政支出仍面临较大压力。

报告并说，今年积极的财政政策要大力提质增效，更加积极有为。财政政策的“提质”体现在以下方面：

在政策导向上，转向公共风险管理，财政政策重在向经济、社会等各领域注入确定性，同时权衡公共风险和财政风险的管理；在政策目标上，以改善就业状态为首要目标，兼顾多重目标。

在政策目标主体上，从注重物转向更注重人；在政策实施主体上，更加注重政策实施主体的行为一致性，更加强调打好政策组合拳，提高宏观政策的协调性。

中国三季度经济复苏态势进一步明朗，尽管GDP同比增速略逊市场预期，但9月工业及消费增速双双升至年内高点、投资累计增速年内首次转正，都在印证经济仍在上行修复过程中；随着后续政策效应的不断显现，预计四季度GDP不改继续回暖势头。