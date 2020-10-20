台媒：受伤台湾驻斐济人员具情治背景

台湾媒体引述知情人士披露，在斐济双十酒会冲突中受伤的台湾外馆人员属于国安情治系统，身份相当敏感。

据台湾中时电子报今天（20日）报道，有消息指，台驻外使馆或代表处除了有外交部驻外人员以外，视当地使馆或代表处的大小及重要性，重要的会包含国安、调查、警政、海巡等情治系统或是其他部会各单位派驻的人员。

知情人士称，斐济虽然和台北无邦交，但两地关系向来相当友好，交流与互动相当频繁，因此也是台湾相当重视的国家，情治系统也在当地有派驻人员。

国民党立委温玉霞与一名斐济台商取得联系。这名台商说，台湾办事处往年有大型庆典时，中国大陆使馆人员都会派人​​拍照取证，台驻斐济代表黎倩仪为慎重起见，为今年双十活动租用饭店，且该饭店格局设计有两道安全门，与会的贵宾要进入会场前必须先通过贵宾室才能进入。

台商也说，由于多了要进入贵宾室的程序，大陆使馆人员当天不得其门而入，于是想从贵宾室闯入，却被外馆人员与农技团成员发现，阻挡他们进入，因此才发生推挤冲突。

知情人士称，出面阻挡大陆使馆人员的这名副参事，身份相当敏感，具有情治背景。为了不让事态扩大，这名副参事并未选择还手，反而遭到殴伤。

情治界人士说，依照台湾受伤人员过去所受的训练，如果只是空手一打二，铁定不会输，但为了不让参加酒会外宾受到惊扰，才忍辱选择打不还手，否则事态过大绝对不是好事。