再向中国借钱 斯里兰卡部长：中国现在有最多钱

曾向中国借贷的斯里兰卡,据报正寻求再向中国贷款7亿美元(下同,约9.5亿新元),引起当地反对党批评。不过,斯里兰卡一名部长对此辩护说,再向中国贷款,是因为中国现在有最多钱。

《印度人报》(The Hindu)昨天在官网刊登斯里兰卡货币、金融市场与国营企业改革部国务部长卡布拉尔(Ajith Nivard Cabraal)的访谈。卡布拉尔曾在斯里兰卡总理马欣达主政期间,担任斯里兰卡央行总裁。

卡布拉尔表示,在过往的历史中,不同的时期有不同的国家拥有最多的现金,而现在正好转向中国,所以中国自然而然向全世界进行投资(so China will naturally invest all over the world)。他强调,“大家都应该尊重这一点”。

世界银行和国际货币基金预测,受冠病疫情打击,斯里兰卡今年的国内生产总值将委缩7%,国际信用评级机构穆迪更因斯里兰卡巨额外债等因素,把斯里兰卡的评级下调两个等级,至“非常高的信用风险”类别。

不过,卡布拉尔对于斯里兰卡的财政窘境表示乐观,因为斯里兰卡正探索偿还债务的不同选择,当中包括从中国获得更多贷款,与印度和中国建立货币互换互换机制,以及发行武士债券和熊猫债券。

据报道,中国在3月才批准5亿美元的贷款,给斯里兰卡作为对抗疫情冲击的资金。此外,斯里兰卡也正与中国人民银行就一项价值近15亿美元的货币互换协定进行谈判。迄今为止,斯里兰卡已向中国借款超过50亿美元。