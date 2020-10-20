再向中国借钱 斯里兰卡部长：中国现在有最多钱

曾向中国借贷的斯里兰卡，据报正寻求再向中国贷款7亿美元（下同，约9.5亿新元），引起当地反对党批评。不过，斯里兰卡一名部长对此辩护说，再向中国贷款，是因为中国现在有最多钱。

《印度人报》（The Hindu）昨天在官网刊登斯里兰卡货币、金融市场与国营企业改革部国务部长卡布拉尔（Ajith Nivard Cabraal）的访谈。卡布拉尔曾在斯里兰卡总理马欣达主政期间，担任斯里兰卡央行总裁。

卡布拉尔表示，在过往的历史中，不同的时期有不同的国家拥有最多的现金，而现在正好转向中国，所以中国自然而然向全世界进行投资（so China will naturally invest all over the world）。他强调，“大家都应该尊重这一点”。

世界银行和国际货币基金预测，受冠病疫情打击，斯里兰卡今年的国内生产总值将委缩7%，国际信用评级机构穆迪更因斯里兰卡巨额外债等因素，把斯里兰卡的评级下调两个等级，至“非常高的信用风险”类别。

不过，卡布拉尔对于斯里兰卡的财政窘境表示乐观，因为斯里兰卡正探索偿还债务的不同选择，当中包括从中国获得更多贷款，与印度和中国建立货币互换互换机制，以及发行武士债券和熊猫债券。

据报道，中国在3月才批准5亿美元的贷款，给斯里兰卡作为对抗疫情冲击的资金。此外，斯里兰卡也正与中国人民银行就一项价值近15亿美元的货币互换协定进行谈判。迄今为止，斯里兰卡已向中国借款超过50亿美元。