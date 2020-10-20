专家：高频指标表明消费回升继续支持中国经济复苏

有经济学家认为，高频指标表明中国国内需求回升继续支持中国经济在10月上半月复苏。

据彭博社报道， 彭博经济学家曲天石撰文指，乐观的情绪应继续构成支撑，尤其是对家庭消费。不过即便如此，消费者支出恢复到冠病疫情之前的水平可能也仍需时日。此外，欧洲爆发新一波疫情以及中美紧张关系令出口遇挫的风险增加。

截至10月16日当周，中国内地单周新增冠病确诊病例123例。这高于9月末时的水平，但自7月末以来的趋势表明疫情防控努力正在发挥作用。

截至10月2日当周，中国汽车销量增至比疫情前高出80%的水平。尽管销量在之后的一周回落，但整体趋势向上。

房地产销售10月初放缓，曲天石认为，这可能部分反映了“黄金周”假期的影响，人们可能利用假期旅游，在购房上的时间较少。

中国市区内的交通数据继续显示流动加快。11个城市地铁乘客数据朝着疫情之前的水平增长，但距离追平仍有一些距离。不那么令人鼓舞的是，在线搜索数据表明劳动力市场状况几乎没有改善。

在需求方面，中国汽车销量虽呈上升趋势，但仍有波动。截至10月9日当周，销售比疫情前水平下降22%，而在此前一周则是增至比疫情前高80%的水平。

由百度基于对“失业”搜索数据汇编的指数自7月以来一直徘徊在500至600之间，这显著高于疫情爆发前2019年下半年的水平（在400左右），表明劳动力市场仍然承压。

生产方面的指标继续指向稳定。截至10月16日当周，炼油厂的开工率比疫情前的水平高11%，与9月底时的水平基本持平。9月中旬螺纹钢库存开始下降，但总体水平仍比疫情前水平高出53%。外汇交易量从9月中旬开始上升，并已超过疫情前水平。这与出口增长相符。金融市场保持稳定，沪深300股指和债券收益率保持在9月底水平附近。