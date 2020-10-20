四港人被控机场暴动非法禁锢《环时》记者付国豪或将出庭作供

四名香港人因去年8月13日在机场围困和捆绑《环球时报》记者付国豪，被控八项罪名，案中被袭的付国豪有可能出庭作供。

据《明报》报道，人称“占旺女村长”的毕慧芬及另外三名香港男子被控暴动、非法集结、对他人身体加以严重伤害及非法禁锢他人等共八罪，案件今日（20日）在香港区域法院开审。四名被告依次为兼职侍应赖云龙（20岁）、无业的毕慧芬（23岁）、兼职司机及建筑工人何家乐（29岁）及测量师黄逸豪（29岁）。

该五项控罪内容发生于去年8月13至14日香港国际机场一号客运大楼离境大堂内，黄逸豪被指连同其他身分不详的人参与非法集结；赖云龙、毕慧芬及何家乐被指参与暴动、非法恶意伤害、对付国豪身体加以严重伤害；毕慧芬、黄逸豪两人则被控非法禁锢付国豪。

赖云龙承认各一项普通袭击罪及阻碍公职人员执行职务罪，即于去年8月14日凌晨在机场一号客运大楼离境大堂内，当香港救护队员将付国豪搬到担架床上时，赖云龙突然追上担架床，阻碍救护队目执行职务，用美国国旗旗杆及左手数次袭击付国豪。

赖云龙、毕慧芬及何家乐同否认各一项暴动罪及对他人身体加以严重伤害罪，毕慧芬及黄逸豪否认各一项非法禁锢罪，黄逸豪另否认一项非法集结罪。

据报道，案中被袭的付国豪有可能出庭作供。