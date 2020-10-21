港融入国家发展大局 骆惠宁：非要大陆化

香港中联办主任骆惠宁表示，融入国家发展大局，不是要让香港“大陆化”和“边缘化”，而是要全面准确贯彻“一国两制”方针，让香港更好地保持特色和发挥比较优势。

综合《星岛日报》、香港电台报道，中联办昨天邀请香港政商界人士，参与“学习国家主席习近平在深圳经济特区建立四十周年庆祝大会上的重要讲话精神座谈会”。

骆惠宁在会上表明，推进粤港澳大湾区建设，丰富“一国两制”事业发展新实践，是香港不可错失的重大历史机遇，并强调融入国家发展大局，不是要让香港“大陆化”、“边缘化”，而是要全面准确贯彻“一国两制”方针，让香港更好地保持特色及发挥优势，与中国大陆实现优势互补、相互促进。

他也鼓励香港汇集众人智慧、积极行动，带头参与大湾区建设、国家“双循环”新发展，强调“香港不能等、也等不起”。

与会的中国全国人大常委谭耀宗则提到，港府必须要改变原有的“小政府大市场”的管治思维，发展出一套适合香港的管治思维突出重围。

他认为，香港的资本主义发展开始出现了瓶颈，政治上也陷入了民粹主义以及官僚主义的漩涡，未来港府必须要加强管治能量，平衡社会、资本与政治之间的力量，以市民的利益为根本出发点。

港区全国人大代表洪为民同样表示，香港的社会、管治模式等都需要创新，而不是将“行之有效”掛在嘴边，强调香港未来的发展要有更和谐、公平的社会。