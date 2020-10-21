国泰宣布裁员8500人 港龙航空停止营运

近期盛传裁员、重组的国泰航空集团今早宣布，将削减约8500个职位，同时旗下的港龙航空将从今天起停止营运。

综合港媒报道，国泰航空集团今早发出公告，宣布重组计划，包括全资附属公司港龙航空将从今天起停止营运。该公司拟寻求监管机构批准，由旗下全资附属公司香港快运航空营运港龙航空的大部分航线。

此外，国泰航空集团将整体削减约8500个职位，约占该集团总数3.5万个职位的24%。在该8500个职位中，未来数周将裁减约5300名驻港员工；国泰航空也将要求驻港机舱服务员及机师同意更改其服务条件，以达至包括令薪酬更贴近生产力及提升市场竞争力的目标。

据报道，国泰航空集团此次的重组成本约22亿港元（下同，约3.9亿新元），将以公司内部资源拨付。公司将就重组作出13亿港元的递延税项资产减值。

国泰表示，冠病大流行为航空业带来严峻的挑战，公司已着手进行上述公告所述的资本重组计划，推行了多项现金保存措施，包括暂停非必要开支、推迟飞机交付、推出特別休假计划及实施高级管理层减薪。然而，即使作出多番努力，公司每月仍然流失15亿至20亿港元现金。

国泰预计此次重组，将使集团在2021年每月减少约5亿港元的现金支出。

冠病疫情自年初暴发后，国泰航空业务备受打击，裁员的消息屡次传出。据公布，9月国泰及港龙航空每天平均载客量，较去年同期暴跌超过95%。

6月初，国泰航空已采取救亡行动，宣布资本重组，共融资390亿港元，其中港府同意向国泰航空注资292.5亿元，其余透过供股向公众集资。

另一方面，香港特首林郑月娥早前接受三份港报访问时均提及香港航空业。她说，将多方面寻求北京支持香港经济与民生发展，其中包括推动受冠病疫情严重打击的航空业加快复苏。

她强调，香港相当重视机场发展，预料第三跑道会在2022年投入运作，并于2024年底完成整项“三跑系统”工程，“在这个关键时刻，如何令航空业更快复苏，需要向中央争取。”

大和资本的研究报告指出，国泰的重组方案能改善盈利能力，但明年营运成本预料升两成。香港继与新加坡达成“航空泡泡”后，预料未来与更多国家合作，释放受抑压的旅游需求，改善行业气氛。

大和称，不期望国泰能在明年就回复至疫情前营运水平，但可能可以减少亏损，为投资者提供一个买入机会。预料国泰在2022年恢复盈利，因此将国泰评级上调至买入。

