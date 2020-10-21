应对中俄反卫星系统 北约将在德设太空中心

（早报讯）北大西洋公约组织将在德国设立一个太空中心，以应对中国和俄罗斯的反卫星系统。

美国之音报道，北约组织（NATO）将于周四（22日）宣布，在德国拉姆施泰因（Ramstein)的空军基地建立一个太空中心，其作用是监测和保护友善卫星，以及作为太空观察的协调中心。北约越来越担心中俄等国家利用反卫星武器给地面和太空带来伤害。

北约秘书长斯托尔滕贝格接受德国之声访问时说，快速和安全的卫星通讯对北约军队至关重要。过去10年，太空环境发生根本性的改变，每年有数以百计的新卫星出现，太空正变得更拥挤、更具竞争性，卫星也越来越脆弱。

一些国家包括俄罗斯与中国正在开发反卫星系统，这种系统可以射下卫星，或让卫星失去作用，并且给太空轨道带来危险碎片。他说，我们必须增加对这种太空挑战的理解和能力，以解决这些问题。

斯托尔滕贝格预期北约国防部长周四会一致同意这个计划。

另据路透社，这个太空中心将收集有关可能对卫星构成威胁的信息，未来会进一步发展成防卫举措的指挥中心。

目前约有2000个卫星环绕地球轨道，一半以上由北约国家运作，这些卫星的作用包罗万象，从确保手机信号、银行服务，到天气预报等。在阿富汗或科索沃等地的北约指挥官也依赖一些卫星为他们提供导航、沟通联系、分享情报，以及侦测导弹发射等信息。