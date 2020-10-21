美防长：中俄盟国加起来不到10个

美国国防部长埃斯珀说，中国和俄罗斯的盟国加起来不到10个，并强调美国全球同盟的实力是中国或俄罗斯等国家无法匹敌的。

据美国之音报道，埃斯珀周二（20日）在华盛顿智库大西洋理事会发表演讲时说，美国军队目前的首要任务之一，是加强与盟国的合作、建立伙伴关系，并制定协调的战略方针，以应对北京和莫斯科的军事扩张和侵略行为。

美国、日本与澳大利亚周一（19日）在南中国海美国海军第七舰队作战区域，进行了今年的第五次三方联合军演。美国第七舰队表示，此次三方联合演练的目的，是增强盟国联合维护海上安全及战备能力，以对任何区域紧急情况作出回应的能力。

此前，华盛顿曾严词点名批评北京未能遵守五年前对美国做出的不对南中国海军事化的承诺，并指责中国在该海域占据的岛礁进行军事化的行动。

观察人士认为，这次美、日、澳三方联合军演的时机，正值美国及其盟友呼吁保持印太区域的“自由与开放”之际，突显国际社会对中国在该地区呈现出的强硬态势的担忧。

埃斯珀在演讲时指出：“中国军队对南中国海岛礁的军事化，以及俄罗斯企图吞并克里米亚和入侵乌克兰东部，都表明他们肆无忌惮地企图破坏其他国家的自治，并损害了包括北约和其它对美国安全至关重要的国家和机构的能力和凝聚力。 ”

埃斯珀认为，美国的全球盟友和伙伴的力量持久而强大，是美国的竞争对手和敌人所无法匹敌的。他说：“事实上，中国和俄罗斯加起来，可能也只有不到10个盟国。”

埃斯珀也赞许美国的同盟和伙伴关系是“经过战火和共同牺牲的洗礼而形成的”，它“深深植根于我们的共同价值观和利益。其中许多的同盟关系经受住了历史的考验，至今仍然是以规则为基础的国际秩序的支柱”。

学者和分析人士则认为，从美中冲突的角度来看，处理南中国海问题还是有一定的机制和对话基础，来防止发生潜在的误判或者冲突升级的事件发生。

麻省理工学院安全研究项目主任、政治学教授傅泰林周二在美中关系全国委员会举办的一场关于南中国海问题的研讨会上说，因为有领土、领海声索的问题，南中国海冲突是十分具有冲击力的。

“如果消除了九段线，那将消除很多问题；但我认为美中两国在南中国海仍然存在基本势力转换的问题。这些因素是不会消失的。”

傅泰林认为，美中在南中国海问题上的对话机制只能是一种改善，并不能彻底缓解两国之间潜在的紧张局势。

南京大学教授、中国南海协同创新研究中心执行主任朱锋在同一研讨会上则表示，中国在处理南中国海问题需要展现出灵活性。“不过问题是，美国在南中国海军事存在的日益增强，从一个中国知识分子的角度来看，我发现中国社会越来越难以加强这种灵活性了。”

