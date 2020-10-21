国泰总裁：裁员令人痛心 深感抱歉

对于国泰航空集团今天宣布大裁员，国泰航空行政总裁邓健荣今早向员工发布信件，形容该决策是令人痛心的，但强调这是必须作出的决定，对此深感抱歉。

国泰航空今早公布重组，将整体削减约8500个职位约占总职位数的24%，未来数周将裁减约5300名驻港员工，旗下港龙航空由今天开始停止营运。

综合网媒“香港01”、香港电台报道，邓健荣在信中说：“我明白每位即将离职员工，此刻必定感到十分焦虑和苦恼，对此我深表歉意”，“我们衷心希望将要离职的员工能够理解，公司作出的决定绝对与个人无关。你们都应该为自己在集团任职期间作出的贡献感到自豪”。

邓健荣也在信中提到，已尽可能采取一切避免裁员的措施，包括因应需求而缩减航班、推迟新飞机交付、暂停非必要开支、冻结招聘、实施高级管理层减薪以及安排两轮特別休假计划。

为确保国泰航空未来的营运得以持续，也会要求驻港机师和机舱服务员过渡到新的服务条件，同时会继续实行现金保存的措施，所有员工于2021年将不获加薪，也不会获发2020年度的酌情年终奖金。

冠病疫情自年初暴发后，国泰航空业务备受打击，裁员的消息屡次传出。据公布，9月国泰及港龙航空每天平均载客量，较去年同期暴跌超过95%。

6月初，国泰航空已采取救亡行动，宣布资本重组，共融资390亿港元，其中港府同意向国泰航空注资292.5亿元，其余透过供股向公众集资。

