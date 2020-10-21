胡锡进：美日印澳的“亚洲版北约”绝对搞不起来

在中美关系持续紧张下，美国正加快印太战略部署，继国务卿蓬佩奥早前与日本、印度及澳大利亚外长举行“四方安全对话”会议后，美日印澳四国下个月还将举行联合军演。《环球时报》总编辑胡锡进认为，美日印澳形成所谓的“亚洲版北约”绝对搞不起来，强调这四国只是在虚张声势。

印度国防部周一（19日）宣布，澳大利亚将参加下个月在孟加拉湾举行的大规模军演“马拉巴尔演习”（Malabar）。胡锡进说，这场联合军演被广泛视为是围绕“四国联盟”概念的最新进展。

胡锡进指出，澳大利亚是在2007年最后一次参加马拉巴尔演习，印度时隔13年再度邀请澳大利亚参加，“是新德里刻意表演给中国看的一个表情”，目的是向中国施压。

他进一步表明，美国一直想把“四国联盟”做实，使之成为针对中国的“亚洲版北约”的基础。不过，目前四国机制还相当原始，更多是些形式上的东西，“所谓四国联盟是一些舆论的叫法”

胡锡进强调，美日印澳这四个国家同中国的地缘关系和矛盾，很不一样，且对四国机制的诉求也不相同，虽然四国往一块凑越来越多，但亚太地区阻止四国成为实质“反华同盟”的因素，显然远远多于促成这一同盟的因素。

他认为，这背后的原因很简单，主要是因中国的确没有针对这个地区，“制造战略性安全威胁”。

胡锡进指出，虽然印度和日本与中国有领土纠纷，但这些纠纷演化成“你死我活战略对撞的可能性几乎是零”，澳洲更与中国没有真正意义上的安全冲突，“中澳关系紧张完全是因澳洲跟美国跑帮著找中国麻烦所致”。

他表示，所谓“四国联盟”，只有美国不遗余力试图推动它成为“北约”，其他三国都是在积极、复杂地利用它。同时，这三国都因不习惯中国崛起而感受到某种“威胁”，但又与中国崛起形成很现实的利益关系。

“中国是日澳最大的贸易伙伴，是印度第二大贸易伙伴。加强四国联系可以增加它们的力量感，形成对中国的压力，有助于它们在各自的对华关系中处于更有利位置。”

在胡锡进看来，中国靠施加外交压力很难阻止美日印澳的各种聚会，但中国在与印日澳三国关系中的主动性很强，牵制它们与美国对华战略目的保持距离的资源很多。

他最后强调：“中国与印日澳打交道该怎么做就怎么做，该包容的分歧包容，该坚守的利益底线就要坚守，无法避免的冲突我们不妨顺其自然。”