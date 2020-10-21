中国农业农村部：预计今年粮食产量创新高

受冠病疫情冲击影响，中国粮食安全一度被舆论热议。不过，中国发展规划司司长魏百刚表示，中国今年的粮食丰收已成定局，预计产量达到历史最好水平。

据中新社报道，农业农村部今天举行今年前三季度农业农村经济形势的发布会。也是农业农村部总经济师的魏百刚在会上说，中国今年的夏粮早稻双双增产，产量达到3402亿斤，比上年增加44.8亿斤，而早稻面积更扭转了连续七年下滑势头。至于秋粮，目前收获已接近八成，“丰收已成定局”。

他预计，今年全年粮食产量再创历史新高，将连续六年保持在1.3万亿斤以上。同时，优质稻谷面积也将进一步扩大，大豆面积则预计连续五年增加。

对于一度紧张的生猪产量，魏百刚表示生猪生产恢复好于预期。他说，今年以来，中国各地加快养殖场户扩能增养，抓好非洲猪瘟常态化防控，有力推动了生猪生产恢复。中国前三季度新建投产了1.25万个规模猪场，并使1.34万个空栏规模猪场复养。

魏百刚说，截至9月底，中国生猪存栏已达到3.7亿头，恢复到2017年末的84%；随着生猪生产快速恢复、出栏量增加，猪肉价格已连续七周回落，集贸市场价格每公斤50.56元（人民币，下同，约10.3新元），比今年2月份的最高点低9.08元。

另一方面，中国国家粮食和物资储备局局长张务锋近日撰文指出，受疫情影响，全球粮食安全面临诸多挑战，中国粮食中长期供求仍呈紧平衡态势，当前结构性矛盾突出，任何时候粮食安全这根弦都不能松。