中国发现2.44亿年前“云南暴鱼” 为世界最古老疣齿鱼科鱼类

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所今天（21日）发布消息说，该所徐光辉研究员最新在云南罗平发现世界上迄今所知最古老的疣齿鱼科鱼类化石，命名为“云南暴鱼”。它体长34厘米，是2.44亿年前（中三叠世安尼期）罗平生物群中已知最大的肉食性基干新鳍鱼类，在食物链网中占据较高的位置。

据中新社报道，“云南暴鱼”的发现和研究更新了人们对罗平生物群的食物链网结构和三叠纪生物复苏的认识。这项古生物演化领域重要成果论文，已在最新一期国际学术期刊PeerJ发表。

徐光辉研究员指出，经历二叠纪末生物大绝灭事件之后，三叠纪生物复苏的一个重要标志是一个成熟的食物链网的建立，包括生产者、初级消费者、次级消费者和三级消费者（大型肉食动物）。云南罗平保存有丰富的中三叠世鱼化石，但过去一直未发现大型肉食性基干新鳍鱼类。这使得有人认为罗平生物群的生活环境水体较浅，海洋生态系统尚未全面恢复。

“云南暴鱼”的发现改变了这一认识，结合近年来大型肉食海生爬行动物的发现，进一步表明一个成熟而复杂的食物链网在中三叠世早期已经建立起来。

他介绍说，疣齿鱼科是三叠纪体型最大的一类肉食性基干新鳍鱼类，过去主要以疣齿鱼属为代表，生活在欧洲和华南中、晚三叠世海洋环境，体长可达65厘米。新发现的“云南暴鱼”是疣齿鱼的近亲，目前只在云南罗平发现，代表了疣齿鱼科最古老的属种。

与疣齿鱼相比，“云南暴鱼”的上、下颌口缘牙齿更为强壮有力，显示出更强的捕食能力。应用高精度断层扫描技术，发现“云南暴鱼”与疣齿鱼相似，其下颌内侧和口腔内的翼骨上都具有粗壮的牙齿，可以碾压猎物的外壳。据此推测，“云南暴鱼”可以捕食罗平生物群中其他的小鱼、甲壳动物、软体动物和双壳类等。

徐光辉表示，以“云南暴鱼”的发现为契机，最新研究首次将疣齿鱼科纳入分支系统学研究中，重构了早期新鳍鱼类分支进化树，这对于了解早期新鳍鱼类各主要类群系统发育关系、辐射演化和生态适应具有重要意义。