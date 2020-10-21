曾审理马加爵、孙小果等案 云南法官刀文兵被控谋杀

曾主审马加爵杀人案、参审孙小果案等轰动一时的重大案件的云南法官刀文兵自己因故意杀人罪被起诉。

综合红星新闻、观察者网等报道，今天（21日）上午，一份《刀文兵故意杀人、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、非法持有、私藏枪支、弹药管辖刑事决定书》引发网友讨论。

而文件中的被告人刀文兵，正是曾经轰动一时的马加爵案主审法官。他还曾参与审理孙小果强奸、故意伤害、强制猥亵妇女案、赵志国诈骗案等在全国有较大影响的案件。

2004年，马加爵杀害四名同班同学一案震惊全中国。审理结束后，他在同年被执行死刑。

当时，《面对面》记者在昆明市中级人民法院采访了此案的主审法官刀文兵。

央视网2004年的节目预告还显示，刀文兵1969年7月生于云南省昆明市。1991年7月毕业于西南政法大学法学系，进入昆明市中级人民法院，从事刑事审判工作。2000年10月被选任为昆明市中级人民法院审判长。2002年1月被任命为昆明市中级人民法院刑事审判第一庭副庭长。

刀文兵不但是马加爵故意杀人案审判长，还参与审理了孙小果强奸、故意伤害、强制猥亵妇女案、赵志国诈骗案等在全国有较大影响的案件。

今年6月30日，昆明市第十四届人大常委会第二十八次会议第二次全体会议表决通过了一批人事任免事项，免去了刀文兵的昆明市中级人民法院审判员职务。