特朗普税务记录披露其中国联系

（早报讯）美国总统特朗普与其盟友试图把民主党总统候选人拜登描绘成对中国态度友善，其中一个原因是他的儿子亨特在中国有密切的商业联系。

美国参议院共和党人在一份报告中断定亨特与“全球各地许多外国公民及外国政府都关系密切”，并指亨特和一名中国商人联名开设一个银行账户。

不过，据《纽约时报》，特朗普本身的从商经历也涉及许多海外金融交易，其中一些业务甚至与中国官方企业有关。

报道指特朗普在前后10年里参与了多个中国项目，但全部以失败告终。他在2016年首次竞选美国总统期间，曾在中国开设一家公司，并与中国政府控制的一家大型企业建立合作关系。

根据一份特朗普税务记录分析报告，特朗普只在三个国家开设银行账户，这三个国家为中国、英国和爱尔兰。《纽时》取得了这份分析报告。

这三个外国银行账户没有出现在特朗普的公开财务申报表中，因为财务申报表必须列出个人资产，而特朗普的外国银行账户是以公司名义持有。有关金融机构客户身份尚不明确。

据悉，特朗普在中国的银行账户为特朗普国际酒店管理有限公司（Trump International Hotels Management LLC）所持有，税务记录显示，该公司在2013年至2015年在中国缴纳了18万8561美元（约25万5874新元）的税款。