公费流感疫苗抢手 新北里长带球棒冲疾管署抗议分配不公

台湾公费流感疫苗抢手，一名新北市板桥区里长昨天竟带着球棒到疾管署陈情，不满疫苗分配不公。台湾疾管署则会用卫生局都有疫苗控流，也预留给幼儿和学生，避免校园出现防疫缺口。

据奇摩新闻报道，台湾新北市板桥区里长王永源20日带着棒球棒到疾管署陈情，不满今年公费流感疫苗分配不均。

他宣称，有跟新北市市卫生局预约公费流感疫苗，但今天到手的疫苗只有80剂，里内有700多名长者，疫苗明显不够分，希望政府妥善分配。

台湾疾管署副署长罗一钧下午在记者会表示，王永源来陈情主要是因为里的疫苗分配，里民抱怨不足。

他解释，目前社区设站分配的量本来就不是这么足，各地卫生局都有控管，希望让优先族群先施打，包含幼儿、学生等，学校都有排施打日，有预留控管不用担心打不到疫苗，也避免校园出现防疫缺口。

罗一钧也说，目前新北市社区设站，从10月19日起，疫苗设站就是限量供应，每场次看人口状况分配剂量，从30到100剂不等，因设站的量不少，不可能把疫苗都集中到特定里。

至于台北市状况，罗一钧说，北市的疫苗除了集中在联医的12个院外门诊部，每天配发100剂，还有数百场社区设站，会到各里社区接种，卫生局有预先控留，台北市的民众可参考北市卫生局的公告。