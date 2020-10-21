华为等中国公司拟限制英伟达收购ARM

知情人士透露，包括华为在内的中国科技公司已就英伟达拟收购ARM公司向中国监管机构表达了强烈关切，这可能破坏这宗400亿美元的半导体行业交易。

彭博社引述知情人士说，中国几家科技巨头一直在游说中国国家市场监督管理总局要么否决这一交易，要么施加条件以确保它们能够获得ARM的技术。不过，它们最主要的关切是，英伟达可能迫使ARM切断对中国客户的供应。

据报道，中国业界担心的是，ARM将成为中美争夺科技行业霸主地位的又一砝码。对于从智能手机到超级计算机的全球多数电子产品来说，ARM的半导体设计和架构都至关重要。

英伟达9月宣布，将从日本软银集团手里买走ARM，这将使ARM置于美国司法辖区之内，理论上就对其在芯片行业里的中立方这一地位构成了威胁。

不过，该交易仍需获得中国国家市场监督管理总局以及全球其他监管机构的批准。

有分析称，目前最大的不确定性来自中国监管部门，中国是全球最重要的ARM芯片市场，大量中国科技公司使用ARM授权，被美国公司收购之后影响很大。据报道，目前拟议的交易需满足惯例的成交条件，包括获得英国、中国、欧盟和美国的监管批准。预计交易将在约18个月内完成。

英伟达此前承诺，ARM将继续运营其开放许可模式，同时保持全球客户中立性。



