穆迪：中国非金融企业债券违约将继续增加

穆迪投资者服务公司在一份新报告中表示，由于中国经济增长放缓、企业流动性较弱以及投资者规避风险的意愿加强，未来12个月中国企业境内外债券违约将会继续增加。

据路透社报道，穆迪副董事总经理钟汶权称，虽然中国政府的流动性支持措施使部分企业获得短期再融资，从而避免了违约，但这并未显著支持境内长期债券的发行。“对短期资金的依赖性导致再融资需求反复出现，加大了财力较弱企业的违约风险。”

具体来看，财力较弱的民营企业比中国国企更有可能违约，因为财力较弱的民企往往依赖短期资金、追求大规模举债增长的战略。此外，与投资级别发行人和国企相比，财力较弱的民企公司治理结构较弱，抵御财务压力的资源较少。

报道称，由于中国经济增长放缓造成广泛的影响，多个行业的违约情况将会增加，但境内企业债券违约率可能仍将低于全球受评非金融企业债券发行人的水平。这是因为境内债券市场由国企主导，而国企有望获得政府支持。

债券违约后的回收途径和水平都将有所不同。尽管市场化债务重整在国内逐步发展，但债券投资者在债务重整中的议价能力和选择权依然有限。同时，对于境内外债券同时违约的企业而言，境外债券往往透明度更高，且回收更快。

穆迪预测2020年和2021年中国GDP增速分别为1.9%和7%。