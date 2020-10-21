陆委会将办国际研讨会谈中国大陆发展问题

台湾陆委会宣布，为客观了解中国大陆发展现况及中共政权治理问题，本周五（23日）将举办“当前中国大陆发展与治理问题”国际研讨会；前美国国务院副国务卿史坦伯格等人将以视讯等方式参与。

据《联合报》报道，陆委会介绍，这次的国际研讨会委托中华民国高等政策研究协会办理，地点位在台北远东国际大饭店。另据议程，当天将就“卫生医疗体系”“小康社会的建立”及“创新网路议题”等三大面向进行讨论。

大陆委员会今天发布新闻稿，除作上述表示外，也提到陆委会主任委员陈明通将出席开幕式致词，说明近期两岸情势发展及政府政策立场。

陆委会称，透过国际研讨会中学者专家的观察分析，将能更客观了解中国大陆各领域发展现况、中共政权治理问题及社会与人民的真实诉求，以利研判北京当局在遭逢变局时所可能采取的对外作为，及对区域安全及两岸关系的可能影响。

陆委会说明，因疫情影响，外国学者将以视讯连线，或预录影片方式参与研讨会。前美国国务院副国务卿、美国雪城大学讲座教授史坦柏格（James Steinberg），前美国国防部印太事务首席副助理部长、2049计划研究所首席执行官薛瑞福（Randall G. Schriver）将发表专题演讲。

此外，健康照护新创公司Care Zone总裁暨执行官史瓦兹（Jonathan Schwartz）、加拿大亚太基金会研究学者孔扬（Yoel Kornreich）、加拿大英属哥伦比亚大学助理教授艾夫斯特罗（Manfred Elfstrom） 、美国加州大学圣地牙哥校区全球冲突与合作研究所主任张大铭（Tai-ming Chung）、香港大学讲座教授陈志武等，及国内多位学者专家也将与会。