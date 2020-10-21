参与中国千人计划的日本学者对遭谩骂感到困惑

参与中国政府海外人才支援项目“千人计划”的日本研究人员对在网上等被骂是“间谍”“卖国奴”等感到十分困惑。因“日本学术会议”推荐的会员被拒绝任命问题，该计划受到关注，网上谩骂与此相关。研究人员气愤地称“不讲道理”，强调“不基于事实的讨论将阻碍日本科学技术的发展”。

据共同社报道，自民党税制调查会长甘利明在博客发文称该学术会议为千人计划提供合作，其研究成果有可能被中国用于军事。这成为学者遭谩骂的契机。

在中国沿海地区某大学从事基础科学研究的一名日本男士据称在网上被批评参与武器研究、被当作间谍，他表示“遭到无端指责，精神上很痛苦”。另一名在北京某大学从事研究的日本学者称“甚至被日本的亲属当成‘卖国贼’”。

两人均否定为军事研究提供合作，强调“研究成果全部写进论文并公开，对论文的评价对研究者而言是一切”，并指出“在保密性很高的军事研究方面，雇用外国人对中国政府而言并无好处”。

据称从千人计划获得的研究费为三到五年，各总计5000万日元左右（约64万新币），他们强调“和美国比起来更低，是极其理所当然的金额”，并称“在有些领域中国领先，‘被好待遇邀请赴华、使日本技术外流’之类的批评不符合实际”。

随着日本削减研究预算，大学等就业岗位减少，很多学者前往海外。担忧日本人理科研究生减少的声音也十分强烈，普遍认为“日本的基础研究处于危机状况”。

上述两人强调“网上没有明确根据的讨论对谁都没有好处，只会损害日本的国家利益”。