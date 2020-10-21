中天换照案 台政院：新闻频谱非终身世袭

新党等统派团体今天到台湾国家通讯传播委员会（简称NCC）前抗议，反对关闭中天电视台。台湾行政院发言人丁怡铭对此表示，新闻自由受宪法保障，但新闻频谱是全民公共财，并非一旦取得就可以不受法律限制、终身世袭的权利。

据网媒“新头壳”报道，丁怡铭还说，NCC委员根据法令、独立行使职权，依照专业审查各新闻台执照到期后的换照许可，并强调行政院不会干预。立场偏蓝、被指亲北京的中天电视台执照12月到期，NCC下周一（26日）首度举行换照听证会，有消息称中天将被“撤照”关停。

国民党台北市议员罗智强上周二（13日）在面簿爆料称获得消息，民进党可能关掉中天电视台。他受访时还声称，有“深喉咙”透露“中天关定了”。他强调重点不在抢救中天，而是不应纵容媒体变成执政党的“东厂爪牙”和“文宣部”。

马英九随后也在面簿批评说：“撤销电视新闻台执照在民主国家是极为严重的事，蔡英文总统才称要撑言论自由遭中共打压的香港，难道自己对言论自由的钳制要超越戒严时代？超越香港？如果中天真的被撤照，台湾的言论自由又由谁来撑？”

他指出，蔡英文今年1月接受美国《时代杂志》专访时刚说“台湾的言论自由应该是亚洲数一数二的，这是亚洲最自由的地方之一，对媒体来讲是一个最好的环境”，此话言犹在耳，却传出中天新闻台可能因言论被撤照，如果属实，被侵蚀的是言论自由和民主的核心。

他呼吁关心台湾的国际友人与台湾民众一同关切，“不要让关闭新闻台、打压言论自由这种极权国家才会做的丑事，在台湾发生”。

