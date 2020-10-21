两岸谍战持续 台军情局三退役将领涉嫌泄露台方情报人员信息被查

继大陆日前宣布侦破数百起台湾间谍窃密案后，台湾检调20日也回击，宣布侦破一起大陆间谍案。

综合联合新闻网、《中国时报》等台媒报道，台湾检调怀疑国防部军事情报局第二处前处长、退役少将岳志忠、退役上校张超然、周天慈三人，疑被大陆国安人员吸收为间谍，多年来邀约多位台籍人士赴大陆，与陆方国安人员见面。

岳还疑受周委托交付机密文件给陆方，涉嫌违反《国家情报工作法》、《国家安全法》等罪嫌，台北地检署昨指挥调查局国安站兵分三路搜索，深夜将涉案三人移送台北地检署侦办。

大陆国安单位日前宣称执行“迅雷-2020”专案行动，破获数百起间谍窃密案件，央视更连三天公布“台谍案”细节。事隔不到10天，台湾检调单位20日宣布破获一起“共谍案”，显示两岸情治人员互相角力，显示台湾也在作出反制措施。

检调侦办共谍案，过去曾查获多名将官涉入，但本案是调查局国安站首度查获负责对大陆情搜的军情局退役少将疑涉共谍案。

被指涉案的退役少将岳志忠，现年77岁，曾任军情局第二处(负责情报研整与指导)处长，已退役近20年，现为“中华民国忠义同志会”成员，不少退休情治人员得知久未接触军情局机密的他，竟卷入间谍疑案，感到震惊。

报道指出，调查局国安站长期监听发现，曾任职军情局的岳、张、周三人，退役后多次前往大陆，怀疑张、周疑被大陆国安局吸收，多次引荐台人赴大陆，接触结识大陆国安人员。

其中张、周分别自2013至2018年间，频繁前往大陆。张2013年邀约民间人士傅男赴大陆，结识陆方国安人员。两人另在2016至2017年间，介绍台籍王男赴大陆与陆方国安局人员见面。

张、周2人2016至2018年间，分别邀约岳志忠多次赴陆，三人曾与大陆国安局人员会面，甚至岳志忠曾受周天慈委托，代为交付疑似退休情报人员个资等机密文件给大陆国安人员。

调查局国安站怀疑，三名退役军情局将校自2013年开始，分别多次赴大陆，怀疑涉犯情工法、国安法发展组织罪，因此20日一早搜索三人住处并约谈。

台湾情工法第八条规定，不得泄漏、交付、刺探、收集涉及情报来源、管道或组织及有关情报人员与情报协助人员身分、行动或通讯安全管制之资讯，违法泄漏或交付可处七年以上徒刑，违法刺探或收集可处三至10年徒刑。