中国官方辟谣限制BTS制品入关传闻

韩国知名团体防弹少年团（BTS）在队长早前发表关于韩战的言论后，遭到中国网民强烈批评，更引发中国海关部门出台政策限制其相关制品入关的传闻。对此，中国驻韩国大使馆今天回应，中国海关部门未出台所谓政策，强调有关传闻并不属实。

据中国驻韩国大使馆微信公号消息，中国驻韩国大使馆发言人王炜也说，中国重视韩国和中韩关系，“珍视两国在携手抗疫过程中结下的深厚友情”。他表示，愿同韩国共同努力，维护两国关系友好氛围，推动双边关系不断取得新的更大发展。

“以史为鉴、面向未来，珍爱和平、促进友好，这应该是我们共同的追求。”

这起风波始于10月7日的一个网上颁奖仪式。总部设在纽约的非营利组织“韩国协会”向BTS颁发了表彰其促进美韩关系的奖励。

BTS队长在颁奖仪式上提到70年前爆发的朝鲜战争时说：“我们会永远铭记两国（韩美）共同经历的苦难历史，以及无数男女的牺牲。”

由于在朝鲜战争的历史中，韩国和美国军队对抗的是来自朝鲜和中国的军队，因此这段感言引起了中国社交媒体上网民的强烈不满。许多中国网民指责BTS发言不当，侮辱了朝鲜战争中的中国军人。“滚出中国”、“这还不脱粉？”、“国家面前无爱豆（偶像）不知道吗”、“限韩令不要停”。

《环球时报》也报道此事，称BTS队长应该认识到，即使是韩国宿敌的盟友的损失，也是应得到承认的。报道也称，BTS队长的说法反映了“片面态度”和“否定历史”。有大约20万或更多的韩国士兵和大约3.7万名美国士兵，以及数百万平民在朝鲜战争中死亡。另据中国统计，有18万中国士兵丧生。

随着争议越演越烈，三星（Samsung）、斐乐（Fila）和现代（Hyundai）等公司与BTS有关的产品和广告都在部分中国网站或社交媒体上消失。例如，在三星的中国网站上，防弹少年团紫色特别定制版的手机已难寻踪迹。

相比于民间和商业品牌的激烈反应，中国外交部发言人赵立坚12日在记者会上，较为低调地回应此事；韩国外交部也作出回应，表示韩国政府对此事“保持关注”，并称今后将为发展韩中关系、促进韩中友谊继续努力。

