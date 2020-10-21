美司法部：一前共和党官员曾游说美国遣返郭文贵

美国司法部周二（20日）宣布，加州居民布罗伊迪（Elliott Broidy）针对他违反外国代理人登记法的指控向联邦法官表示服罪。这一结果证实了中国当局曾通过其代理人向美国最高层官员游说，推进实现北京的政策目标。

布罗伊迪曾为2016年特朗普竞选总统活动筹集过大量经费，大选后被提拔为共和党全国委员会财务组副主席。

据美国之音报道，司法部在一份声明中说，布罗伊迪没有依法申报他作为外国代理人的身份为外国人A游说，以期终止美国对马来西亚“一马发展基金”丑闻的调查，并因此获得预付900万美元（约1219万新元）的回报。他同时答应为外国人A以及中国一名部长级官员游说，希望美国将一名异见人士遣返中国遣返。

司法部表示，收到巨额预付金的布罗伊迪利用关系向包括美国总统、司法部长在内的最高层官员游说，以期成功后获得更大的金钱回报，但他的游说最终没有成功。

声明说，这一案件显示了外国政府隐藏在有影响力的美国政治人物背后，谋求在美国推进他们的目标。

司法部在声明中没有透露那名外国人、中国部长级官员以及那名中国籍异见人士的身份，但法庭文件显示，美国司法部门指控华裔马来西亚富商刘特佐将盗用“一马发展基金”的大量不义之财汇入美国，部分资金作为支付布罗伊迪及其同伙、以期干扰美国的有关调查。

文件还显示，刘特佐2017年5月还安排时任中国官员与布罗伊迪会面，目的是说服美国将中国富商郭文贵遣返中国。

美国多家媒体此前报道说，总统特朗普曾打算遣返郭文贵，但因为司法部和国家安全顾问的反对而没有下达遣返令。

刘特佐在马来西亚和美国都面临刑事指控，但他2015年逃离马来西亚后失踪。马来西亚警方说，刘特佐被中国当局窝藏在澳门，北京否认这一说法。