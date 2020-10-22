美国再指定六家中国媒体为外国使团

美国国务卿蓬佩奥星期三在国务院举行的新闻发布会上宣布，将《一财全球》、《解放日报》、《新民晚报》、《中国社会科学报》、《北京周报》和《经济日报》指定为外国使团。

据美国之音报道，今年被指定为外国使团的中国媒体机构数量达到15家。

蓬佩奥说，此举是反击“中国共产党在美国的宣传努力”的一部分，称这些被指定的中国媒体“被一个外国政府实质性的拥有或是有效控制”。

被认定为外国使团后，这些机构必须向美国国务院通报其工作人员的名单和持有的房地产。

美国国务院今年2月18日把新华社、中国环球电视网(CGTN)、中国国际广播电台(CRI)、《中国日报》发行公司和《人民日报》的海外代理美国海天发展公司定为外国使团，今年6月22日又宣布把中国中央电视台(CCTV)、中新社、《人民日报》和《环球时报》这四家中国官媒在美的分支定为外国使团。

胡锡进：美媒在港业务可能会上报复清单

中国官方尚未对此作出回应，官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天凌晨在推特发文说，美国政府的最新限制将进一步毒化两国媒体在对方国家的工作环境。

胡锡进写道，“只要中国媒体受到实质伤害，北京一定会报复，而美国媒体在香港的业务可能会上中方的报复清单”。