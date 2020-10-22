美批准对台三项军售方案 总额逾18亿美元

美国政府今天一次宣布三项对台湾的军售案，包括高机动火箭炮系统（HIMARS）、增程型防区外对地攻击导弹、MS-110侦查吊舱等，总值约18.11亿美元（下同，24.55亿新元）。这是美国总统特朗普2016年上任后第八次对台军售。

据美国之音报道，美国国务院已经批准上述三项军售案，并透过美国国防安全合作局通知了美国国会。

据报道，第一批武器包括11个M142高机动火箭炮系统及相关设备，估计价值为4亿3610万美元。

第二批武器包括135枚AGM-84H增程型防区外对地攻击导弹及相关设备，估计价值为10亿美元；第三批武器包括六个MS-110侦查吊舱及相关设备，估计价值为3亿6720万美元。

国防安全合作局说，拟议中的军售方案符合美国法律和政策，支持台湾使其武装部队现代化并维护“可信防御能力”的持续努力，从而有利于美国的国家、经济和安全利益。

美台商业协会周三（22日）也发表声明，对这三笔军售案表示欢迎。协会会长韩儒伯说：“今天通知的三个项目的质量，明确反映了为抗衡中国（大陆）霸权行为而持续使台湾军力现代化的紧迫性。”

本月早些时候，路透社披露美国计划向台湾出售武器后，大陆外交部发言人即表示“坚决反对”，并声称北京“将根据形势发展作出正当必要回应”。