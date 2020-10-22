德国庇护港大学生 港府会晤总领事表达反对

针对德国政府近日给予一名曾参与香港反修例抗争的大学生政治庇护，港府政务司司长张建宗昨天与德国驻港总领事会面，并对此表达港府强烈反对任何司法管辖区假借不同名义收留罪犯。

一个协助港人到外地寻求庇护的组织“避风驿”周一（19日）在面簿宣布，一名参与反修例抗争后逃亡、在德国难民营生活了11个月的22岁香港女大学生，上周三（14日）获德国联邦移民与难民局通知庇护申请获准，正式取得为期三年的难民身份。她曾被警方以暴动罪拘捕、去年11月离港。

据香港政府新闻网通报，港府发言人昨晚表示，如果上述消息属实，港府表示强烈反对。

发言人也说，张建宗昨天下午与德国驻港总领事林文礼（Dieter Lamlé）在政府总部会面，会面要求由港府提出，保安局局长李家超也有出席。

张建宗在会面时，表达港府强烈反对任何司法管辖区假借不同名义收留罪犯，认为这只会向罪犯发出极度错误信息，以为罪犯不须负上刑责，并强调任何人都要为其违法行为负责。

他重申，基本法确保香港巿民享有广泛权利和自由，法院也会一如既往，以其良好的法治精神和人权保障，独立、公平、公正地处理所有案件；德国长期有外交人员驻港，德国当局理应充分考虑上述因素来判断事实和处理难民身份申请。

张建宗表示，如果德国当局没有对事实进行基本评估，港府表示失望，并要求德国驻港总领事向德国当局转达港府的立场。

