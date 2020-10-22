【图集】金正恩参谒中国志愿军烈士陵园 向毛岸英致敬

朝鲜最高领导人金正恩参谒中国民志愿军烈士陵园，还向朝鲜战争时任志愿军司令部机要秘书的毛岸英表示敬意。

据朝中社10月22日报道，金正恩参谒中国人民志愿军烈士陵园，向烈士表示崇高敬意，纪念中国人民志愿军赴朝参战70周年。金正恩同朝鲜党政军干部一起来到中国人民志愿军烈士塔前，中朝两国国歌奏响。

金正恩和朝鲜党政军干部参谒中国志愿军烈士陵园。（朝中社）

朝鲜党、国家和武装力量最高领导者等名义的花篮敬献在志愿军塔前。花篮缎带上写着“中国人民志愿军烈士永垂不朽”字样。

随后，金正恩参谒了毛岸英之墓。以金正恩名义的花篮敬献在毛岸英之墓前。花篮缎带上写着“献给毛岸英烈士！”字样。金正恩向毛岸英表示敬意。

金正恩向中国人民志愿军烈士敬献花篮。（朝中社）

金正恩表示，中国人民的优秀儿女踊跃报名参加朝鲜人民神圣的祖国解放战争已过70年了，但对于中国人民志愿军在极其困难的情况下也高举抗美援朝保家卫国旗帜，忘我牺牲地支持和声援我们的不朽功绩和英雄树勋，朝鲜人民记忆犹新。

金正恩表示，中国人民志愿军赴朝参战为争取朝鲜解放战争的胜利做出了历史性贡献，不管岁月流逝、世代交替，朝中两国军队和人民把自己的命运联系在一起，同生死共命运，用鲜血争取到的伟大胜利依然不变，意义巨大。

金正恩向中国人民志愿军烈士敬献花篮。（朝中社）

金正恩说，“中国人民志愿军官兵甘冒生命危险，在消灭帝国主义侵略者的圣战中献出宝贵青春和生命英勇作战，朝鲜到处都渗有他们洒下的鲜血，并强调，我们党和政府以及人民将永远不会忘记他们的崇高灵魂和高洁的忘我牺牲精神。”

毛岸英是中国前领导人毛泽东与其第二位妻子杨开慧的长子。朝鲜战争时任中国人民志愿军司令部机要秘书兼俄语翻译，1950年11月25日在志愿军司令部被空袭阵亡。