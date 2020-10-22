美对台三项军售 台国防部：维持区域稳定

对于美国国务院批准三项对台湾的军售案，台湾国防部表示，美国基于《台湾关系法》与“六项保证”，持续提供台湾防卫性武器，是维持区域稳定的基础。

据《联合报》报道，国防部今天发布新闻稿说，美国政府当地时间周三（21日）就高机动火箭炮系统（HIMARS）等三项总值18.11亿美元对台军售案，进行了“知会国会”程序，可望在一个月后正式生效。

国防部指出，美国此次对台军售的武器装备，有助于台湾建立自我防卫的可恃战力，强化不对称战力发展；同时，这也显示美国对于印太区域与台海战略位置的重视。

台湾外交部也发布新闻稿说，此次是美国总统特朗普任内第八度宣布对台军售，对台湾防卫能力提升及维护区域和平与稳定的能力极有帮助。

据报道，这三项军售案所涉及的武器分别是：M142高机动火箭炮系统、AGM-84H增程型防区外对地攻击导弹，以及MS-110侦查吊舱。

另一方面，美国国防部印太事务部前助理部长薛瑞福说，台湾的生存与安全是美国确保整个印太区域自由开放的关键，美国也将台湾视为现代亚洲的“富尔达缺口”，是关键战略据点。

富尔达缺口（Fulda Gap）位于德国中部黑森州和图林根州，在冷战时期东、西德的边界，美国、苏联当时在两侧都驻有重兵，是一旦美苏开战最可能短兵交接的热点；直到1989年柏林围墙倒塌，东西德统一及苏联军队撤退后，才失去其战略价值。

也是现任华府智库“2049计划研究所”主席的薛瑞福（Randall Schriver）周一（19日）参加华府另一智库“大西洋理事会”网上论坛时指出，守住富尔达缺口是美国在冷战时期捍卫西欧的关键，这也正是台湾目前在印太区域的战略位置。

薛瑞福从前年初到去年底担任美国国防部印太事务部助理部长，是对华鹰派人物。

薛瑞福也指出，若台湾被中国大陆占领，将破坏日本保护东海群岛的能力、“危害南中国海的和平”，也影响美国在印太区维护自由与开放。

他说，正因台湾如此关键的战略位置，促使特朗普继续支持台湾，推动常态化军售和高阶官员访台。他也说，美国已超越“台湾关系法”义务，将台湾视为正常伙伴和“真正的合作伙伴”。

