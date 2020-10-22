刘鹤：实现全年经济正增长是大概率事件

中国国务院副总理刘鹤说，虽然受到疫情冲击，但中国先控制疫情再稳步恢复经济的决策是完全正确的，实现全年经济正增长是大概率事件。

据金融街论坛报道，刘鹤在金融街论坛年会开幕式上说，面对突如其来的疫情，和世界经济一样，中国经济也受到很大冲击。今年一季度，中国经济大幅收缩，下降6.8%；二季度由负转正，增长3.2%；三季度进一步恢复，增长4.9%。前三季度，中国经济增长0.7%，投资和进出口指标升势明显，消费指标正在发生积极变化，主要经济指标逐季度向好。

他说，先控制疫情再稳步恢复经济的决策是完全正确的，“六稳”、“六保”工作是卓有成效的，实现全年经济正增长是大概率事件。

刘鹤介绍，在改革开放的推动下，中国经济正在出现几个新趋势。第一，创新对发展的驱动作用加强。在疫情冲击和一些因素干扰下，出现了产业链供应链阻断的现象。目前坏事正在变成好事，企业界、科技界全面提升科技创新能力，努力解决“卡脖子”问题，推动产业升级。在这个过程中，中国将继续巩固国际供应链。

第二，更加重视围绕最终需求发展新产业。满足最终消费需求对经济发展具有重要作用。随着中国人均GDP向更高水平迈进，中等收入群体的衣食住行、教育、医疗等蕴藏着巨大消费潜力，投资正在向这个方向转化，满足人的基础性且高质量需求的供给体系正逐步优化。

刘鹤说，第三点是中国更加重视绿色发展。他强调要推动绿色发展，构建绿色低碳、循环发展的经济体系，大力发展清洁能源、可再生能源和绿色环保产业，增强发展的可持续性。

他还说，中国的金融系统在抗击疫情和复工复产中发挥了十分重要的作用。下一步要坚持稳健的货币政策灵活适度。始终根据市场形势和经济增长需要，保持流动性合理充裕；大力发展多层次资本市场。完善资本市场基础制度，提高上市公司质量，优化市场结构，强化信息披露和投资者保护；构建多层次银行机构体系。加快优化大银行经营发展方式，提高服务实体经济的能力。深化中小银行改革，完善法人治理结构。坚决化解各类风险。

刘鹤还介绍，接下来还要注重发挥金融科技的作用。大数据、云计算、区块链、人工智能等技术正在深刻改变未来金融生态，要趋利避害，促进金融科技健康发展；继续推进全面对外开放。在银行、保险、证券、资管等领域引入更多高水平国际竞争者，推动新一轮发展和更高水平改革开放。