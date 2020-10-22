美国家安全顾问称中国是世纪威胁

美国国家安全顾问奥布莱恩周三（21日）指责中国试图窃取西方的冠病疫苗研究成果，称中国是一个试图垄断21世纪所有重要行业的恶意对手。

美国总统特朗普此前批评中国在疫情暴发问题上不说实话，并将此次疫情称之为“中国瘟疫”。

据路透社报道，奥布莱恩对英美军方和情报部门的高级官员说，中国是一个掠夺性大国，压迫自己的人民，并试图胁迫邻国和西方大国。

奥布莱恩通过与海军“伊丽莎白女王号”航母的视频连接在大西洋未来论坛上发表讲话称：“中共正在所有领域和行业寻求主导地位......（并）计划垄断对21世纪至关重要的每一个行业。”

“最近，中国在鼓吹国际合作必要性的同时，利用网络间谍活动，将欧洲、英国和美国开发冠病疫苗和治疗方法的公司作为目标。”

奥布赖恩说，几十年来西方一直给予中国让步，包括让其加入世界贸易组织，认为中国会开放其经济和政治，同时降低对外国公司的壁垒。“遗憾的是，这些承诺直到今天都没有兑现......相反，中共在极权主义和重商主义，以及国家主导经济方面变本加厉。”

奥布赖恩说，中国的冠病疫情响应“消除了对其意图的任何挥之不去的疑虑”。

他也表示，中国大力主张的国际项目--一带一路倡议，涉及向贫困国家提供“不可持续的贷款”，用于聘用中国企业和劳动力建设“毫无用处的”基础设施项目。

他说：“这些国家对中国债务的依赖使他们的主权受到损害，他们别无选择，只能在联合国投票和其他问题上遵循中共的路线。”