美智库：台湾是美国重大利益所在

美国智库认为，11月美国总统大选后无论谁执政，美国朝野在对台政策上都有广泛共识，美国必须加强对台湾的支持，确保台湾持续安全繁荣，因为台湾的成功与否攸关美国重大国家利益。

据美国之音今天（22日）报道，华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）在一份报告中说，美国对台政策应该以对美国利益的清楚评估作为推动力，“那些利益包括确保台湾持续作为一个安全、稳定、健康、坚韧、繁荣及创新的民主社会，不受攻击与胁迫。”此外，美国的利益也在于台湾持续能融入全球经济以便能继续为全球做出贡献。

报告说，如果美国要达到这些目标，台湾必须逐步建立自己的核心能力，台北应该做的努力包括：强化其经济增长、创新能力、全球竞争力和经济自主性；投资并建立一个能够进行有效防卫的军事能力；改善民主治理，以及扩大对外发出台湾成功的信息。

智库强调，台湾关系法、三个美中联合公报（依据美国自己的诠释），以及“六项保证”，应该持续是美国对台政策的核心框架。

报告提到，“今日在美国，公众及国会对台湾的看法非常正面”，未来美国的政策也必须根植于对“台湾的未来对美国国家利益有重大影响”的理解：包括价值、印太地区地缘政治，以及经济繁荣，因为在这三方面，台湾的重要性已经大为提高。

报告提出的政策建议包括启动美台双边贸易协定谈判、协助台湾融入供应链安全多边讨论、发表高层宣示确认台海和平是国际重要关切、对台湾安全进行高层跨部会全面审视、发展一套新工具来强化威慑并形塑中国大陆领导层的意图、扩大美台防务对话、加强美台高层对话沟通机会、协助台湾扩大与多边团体的接触、加强与理念相近国家的联盟以扩大对台湾参与国际组织的支持等。

在报告发布前，负责这个调查研究的该智库专家葛来仪（Bonnie Glaser）及格林（Michael Green）昨天也对报告的背景对媒体进行简报。

葛来仪说，大陆对台的各种施压行为，已经引起更多对台湾可能是北京继香港之后下一个目标的担忧，而CSIS民调显示54%的美国人视北京为美国的最大挑战，认为俄罗斯是美国主要挑战的只占22%，在中国大陆已经成为美国主要战略竞争者之际，现在也是评估美国对台政策和框架是否有效的适当时机。