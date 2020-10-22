宁吉喆会见多家美企代表：双循环绝非关门封闭

中国国家发改委副主任宁吉喆说，中国提出要逐步形成以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这决不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场。

据中国发改委官网发布的消息，宁吉喆10月19日与美中贸易全国委员会董事会代表团举行视频座谈会。中国方面指出，中美第一阶段经贸协议体现了中美经贸合作互利共赢的本质。协议签署以来，中国方面为推动扩大贸易协议的落实做了大量工作，扩大自美进口取得了积极进展。

据报道，中国方面表示，下一步愿与美方一道，共同履行第一阶段经贸协议，按照市场化法制化原则和世贸组织规则推动扩大自美进口取得进展。同时，中国方面将继续打造国际化法治化便利化营商环境，进一步深化中美企业合作。

中国方面还指出，中国夺取了抗疫斗争成果。分季度看，中国经济在一季度同比下降6.8%、二季度同比增长3.2%的基础上，三季度增速加快至4.9%，前三季度同比增长0.7%，增速由负转正，供需关系逐步改善，市场活力动力增强，就业民生较好保障，国民经济延续稳定恢复态势。

中国方面指出，国内国际双循环的提议，是以国内大循环为主体，决不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源。在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，中国必须充分发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环，实现国内国际双循环相互促进，为中国经济发展和世界经济复苏增添动力。

中方指出，双循环将为跨国企业带来更加广阔的市场机遇，欢迎世界各国企业更多地参与到与中国的经贸活动中来。

美中贸易全国委员会方面表示绝大多数美国企业对中美第一阶段经贸协议持支持态度，近一半企业认可中国取得的进展。美国工商界对中国市场前景抱有长期信心，欢迎中国政府出台一系列改革开放举措，愿继续扎根中国。

美中贸易全国委员会董事会主席、康明斯公司董事长兼首席执行官兰博文及通用汽车、联邦快递、空气产品、波音等多家美国企业代表参会。