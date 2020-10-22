美教育部: 中国资金渗透高校威胁国安

美国教育部发布报告说，美国许多顶尖大学从中国、俄罗斯等国家接受大量资金；但是没有按照规定进行报备。报告详细公布了美国政府对美国高等学校吸取外国资金情况的调查，特别提到了美国大学与中国合作可能对国家安全构成风险的具体警告。

据美国之音报道，美国教育部周二（10月20日）公布报告说：“几十年来，外国和非国家行为者（向美国高校）投入了大量的资源，用于影响或控制教学和研究、窃取知识产权甚至进行间谍活动，并利用美国校园作为宣传行动和其他软实力投射的中心。”

报告特别提到，康奈尔大学最初未能向美国有关当局报告近年来收到的超过12亿美元（16.27亿新元）的外国资金，这其中包括7.6亿美元与卡塔尔校园相关的资金，以及中国电信公司华为技术公司（Huawei Technologies Co.）提供的大约100万美元的合同金额。

美国教育部的报告认为，美国的高教机构是美国的技术宝库，包括纳米科学等领先和具有国际竞争力的许多领域正在蓬勃发展。但是，长期以来美国高校的运作和透明度，缺乏行业、教育部以及其它伙伴政府机构的监督，为外国政府及其代理工具提供了前所未有的机会。

美国教育部调查人员发现，“许多资源丰富的大型高等教育机构积极地寻求和接受外国资金”，但是未能履行报备义务。依照相关法律，美国大学接受外国资金并不违法，但是高等学校有义务根据1986年的这项法律公布相关信息。

美国政府认为，美国大学吸纳外国资金的活动，在过去的几十年里缺乏严格和足够的政府监督和执行。白宫认为，出于对外国对手可能的经济间谍和商业机密盗窃活动的担心，严格执行这项法律已成为特朗普政府的首要任务之一。

美国教育部周二表示，计划就高等学校履行接受外国资金报备义务，为各大学参与联邦政府学生贷款项目设立门槛条件。

美国教育部公布这份详尽调查报告，是美国特朗普政府推动执行自1986年以来实施的一项法律努力的一部分。这项法律要求美国大学公布在一年内所接受的超过25万美元以上的外国馈赠和合同金额。

熟悉美中高校交流合作的高教界人士告诉记者，美中两国从恢复外交到现在所经历的40多年的发展与变化中，始终伴随着意识形态上的分歧与结构性矛盾。当前美中高等教育交流与合作所面临的挑战，正是这些意识形态和结构性矛盾的凸显和具体体现。

美国圣路易斯华盛顿大学教授马钊曾负责国际交流事务的马钊说，美中两国的双边关系，尽管40多年来经历了两国之间不同历史时期的种种冲突与矛盾，但是仍然取得了长足的进步；这得益于两个重要原因：其一是美国跨国企业进入中国，把中国和世界市场对接；其二正是两国间的文化教育交流。这其中包括两国学生留学互访、学者互访与合作研究、还包括高校科研机构的广泛交流等。

马钊说：“但令人遗憾的是，或者说很令人担忧的是，目前两国关系出现了很大的波动，经贸领域首当其冲，文化教育交流也不容乐观。”