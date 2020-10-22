大陆无人机今早飞入台湾空域

台海紧张局势持续升温之际，台湾国防部副参谋总长丘树华透露，今早有一架中国大陆的无人军机飞入台湾西南防空识別区，台军以雷达、导弹持续监控。

综合《自由时报》、中央社等报道，这架无人军机今早7时10分飞入台湾西南防空识別区，且似乎刻意冲著台军演习而来。据报道，台军今天将在台湾西南空域进行操演。

台湾立法院内政委员会今天审查国安法部分条文修正草案，邀请丘树华列席报告并备质询。丘树华在接受民进党立委沈发惠质询时，证实上述事件。

沈发惠指出，虽然目前台军戮力维护国安且克制处理两岸紧张局势，但近几个月，大陆显然有提升状况，希望以军事恫吓的方式，影响台湾民心。大陆视台湾为其领土不可分割的一部分，从未放弃以武力捍卫领土完整的选项。

另一方面，《南华早报》上周引述消息人士报道，解放军在不断提升其导弹基地的作用。北京的一名军事消息人士透露，解放军已在东南沿海地区部署了最先进的“东风17”超音速导弹。

消息人士也说，“东风17”将逐步取代在东南地区部署几十年的“东风11”和“东风15”旧式导弹，而新导弹的射程更长，能更精确击中目标。“东风17”在去年10月1日的中华人民共和国成立70周年阅兵式上首次公开亮相，最远射程为2500公里。

总部在加拿大的军事杂志《汉和防务评论》总编辑张毅弘则指出，卫星图像显示，在福建和广东的海军陆战队和火箭军基地近年来有扩充的迹象。“福建和广东的每个火箭兵大队，现在都装备齐全。”

张毅弘说，东部和南部战区司令部的某些导弹基地规模甚至增加了一倍。他还说，位于广东省普宁市的一座基地升级后，已装有新型弹道导弹，但没有说明是哪类型导弹。

张毅弘指出，普宁的导弹基地负责攻击台湾南部，但“东风11”和“东风15”的射程不足以飞越台湾的中央山脈，无法击中位于台东和花莲的空军基地。

他提到，解放军也部署了俄罗斯制造的S-400凯旋防空系统，可以探测并击落远在600公里以外的导弹、无人机和喷气机，以便抵御台湾空军展开的任何攻击行动。

北京消息人士透露，解放军海军陆战队总部自2017年以来便驻扎在广东潮州，能对台湾高雄的任何海军基地构成威胁。若大陆采取军事行动，海军陆战队将扮演关键角色。

中共总书记、中国国家主席习近平上周二（13日）在潮州视察解放军海军陆战队时强调，海军陆战队是两栖精锐作战力量，在维护国家主权安全和领土完整、海洋权益、海外利益方面肩负着重要职责。他要求海军陆战队要把全部心思和精力放在备战打仗上，保持高度戒备状态。



