消息人士：台湾飞机折返 原因为南中国海导弹演习

有军事内部人士披露，台湾飞机上周在飞往东沙岛途中折返，原因包括在南中国海举行的导弹演习，以及飞行方面的限制。

据香港《南华早报》今天（22日）报道，接近解放军的北京军事消息人士称，解放军上周四早上（15日）在南中国海进行空对空导弹演习，而这架台湾飞机当时正飞往东沙群岛。

这名不愿具名的消息人士也提到，大多数客机会在超过2万6000尺的高空中飞行，但是这架飞机为ATR 72型螺旋桨飞机，因而无法在这个高度飞行。

报道引述飞机网站资料称，ATR 72的最高可在2万5000尺的高空中飞行。

消息人士认为，如果台湾军方租用更先进且能飞得更高的飞机，例如C-130运输机，这起事件就不会发生。

这架台湾立荣航空军用包机上周四飞往东沙岛时，因香港航空交通管制中心通知所经过空域有危险活动，而被迫折返。

综合《联合报》、中央社和路透社报道，飞机在台北飞航情报区与香港飞航情报区交接点前50至60里，收到香港区管中心的通知，称该包机要进入的区域2万6000尺以下有危险活动。

在追问对方危险何时解除却一直未得到回应后，立荣航空基于安全考量决定返航。

台湾民航局呼吁香港方面解释详情，台湾国防部长严德发也提醒中国大陆，不要破坏国际飞航秩序。

香港方面则指是台湾航管发出取消航班要求，并强调香港“一直按既定机制和程序行事”。

台湾民航局也公布了通话记录并回应说，香港飞航情报区事先并未发布飞航公告，临时才通知高度2万6000尺以下有危险活动不得进入。立荣航机最高飞行高度为2万5000尺，港方在台湾方面反复确认后还表示无法接受该飞机，因此在飞安考量下被迫返航。

台湾民航局呼吁港方应就为何在航管交接时才临时通知，以及2万6000尺以下到底是何种危险活动作出解释，并提醒港方应依国际民航组织建议，提前发布飞航公告，以免影响航班规划。